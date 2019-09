Scia luminosa nel cielo di Ravenna: c’è chi ipotizza l’arrivo degli alieni, ma era “solo” l’esibizione di un aliante acrobatico VIDEO

Qualcuno ha addirittura pensato ad alieni e ufo ma la spiegazione alla scia luminosa che per alcuni minuti è comparsa nel cielo sopra Ravenna ieri sera, venerdì 30 agosto, attorno alle 20-20.30 era molto più semplice: si è trattato di uno dei momenti clou della festa di chiusura dei Mondiali di tuta alare, svoltisi nei giorni scorsi all’aeroporto ravennate de La Spreta.

In particolare, la coreografica e spettacolare esibizione del sei volte campione del mondo Luca Bertossio, pilota di aliante acrobatico: la luce comparsa nel cielo era proprio la scia di segnalazione per rendere visibili le sue giravolte aeree anche in situazioni di luce scarsa, come ieri sera quando l’esibizione si è tenuta al tramonto.

La comparsa della scia nel cielo, visibile anche a molti chilometri di distanza dall’aeroporto, ha destato stupore, incredulità e anche timore in molti spettatori inconsapevoli dello spettacolo al quale stavano assistendo. La notizia è rapidamente circolata sui social e non pochi sono stati i ravennati che hanno ipotizzato un’incursione aliena. La realtà era molto più terrestre, ma altrettanto spettacolare.

Il video che riportiamo è stato pubblicato sul gruppo facebook Sei di Ravenna se…2.0 dall’utente Rudy Spadavecchia.