Emilia Romagna Festival ad Alfonsine con il concerto per fisarmonica di Lorenzo Albanese

L’Emilia Romagna Festival torna ad Alfonsine con il secondo appuntamento nella rassegna “Pensiero, narrazione e voce”. Lunedì 2 settembre dalle 21 Lorenzo Albanese sarà protagonista del Concerto per fisarmonica nel giardino della biblioteca e del Museo della battaglia del Senio, in piazza della Resistenza.

Lorenzo Albanese, classe 1997, intraprende lo studio della fisarmonica nel 2013 con il maestro Luca Colantonio presso il liceo musicale “G. Rechichi” di Cinquefrondi (Rc) e in seguito prosegue gli studi presso il conservatorio di musica “F. Torrefranca” di Vibo Valentia sotto la guida del maestro Mario Stefano Pietrodarchi. È stato vincitore di svariati concorsi nazionali e internazionali, tra cui il prestigioso premio Amadeus Factory 2017. In qualità di solista si è esibito presso le sale più importanti del territorio nazionale e all’estero presso la Royal Academy of music di Londra e la Royal Danish Academy of music di Copenaghen e nell’Istituto italiano di cultura di Dublino.

L’appuntamento è a ingresso gratuito e in caso di maltempo si terrà al cineteatro Gulliver, in piazza della Resistenza. L’evento è in collaborazione con Emilia Romagna Festival. Per ulteriori informazioni, consultare il sito www.comune.alfonsine.ra.it, scrivere a infocultura@comune.alfonsine.ra.it o contattare il numero 335 7191841.