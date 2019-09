Il saluto della scuola alla professoressa Daniela Geminiani, che lascia il Comprensivo Lugo 1

Tutto il personale dell’Istituto Comprensivo Lugo 1 “F. Baracca” saluta con grande affetto la propria Dirigente Scolastica, prof.ssa Daniela Geminiani che dal 1 settembre dirigerà l’Istituto Comprensivo Lugo 2, lasciando negli insegnanti, personale scolastico, alunni, genitori e tutti, segni tangibili e immateriali del prezioso lavoro svolto con professionalità, efficienza ed autorevolezza.

Un ringraziamento doveroso per tutti questi dodici anni, durante i quali il lavoro inestimabile della prof.ssa Geminiani fatto di ascolto, disponibilità, condivisione di impegni e responsabilità ha permesso alle sue scuole dell’infanzia, “La Filastrocca” e “A.M. Forbicini”, alla scuola Primaria, “Codazzi-Gardenghi” e alla scuola secondaria di I grado “F. Baracca” di intraprendere percorsi volti all’accoglienza, all’inclusività e all’innovazione digitale.

La sua spinta al miglioramento continuo ha permesso a studenti, famiglie ed insegnanti di poter veder attivati anche corsi STEM, di Coding e Robotica Educativa, diversi PON Digitali, linguisti e artistici. La scuola secondaria si è arricchita di un prezioso Atelier Digitale e gli strumenti tecnologici a disposizione quotidianamente nell’Istituto sono all’avanguardia.

Ha inoltre dato avvio ad un Torneo di Pallavolo sin dal 2011, al fine di trovare fondi per potenziare LIM nelle classi e offrire materiale multimediale sempre innovativo. Per tutto il lavoro svolto, quindi, un ringraziamento doveroso in primo luogo alla “persona”, poi alla “dirigente”, dall’intera “FAMIGLIA” dell’Istituto Comprensivo Lugo1.

Luca Bucchi, Genitore e Presidente del Consiglio d’Istituto Comprensivo Lugo1