Lo stato di abbandono delle cosiddette case degli “ex autocostruttori” a Filetto

In alcune foto di giovedì 29/08/2019, che vi allego, è documentato lo stato di abbandono degli immobili in oggetto, terminati oltre un anno fa ed ancora non abitati, e dopo che è stata utilizzata, per terminarli, una cospicua quantità di denaro pubblico. Le foto si commentano da sé.

Ulisse Babini – Capogruppo di Lista per Ravenna nel Consiglio Territoriale di Roncalceci