Faenza. All’Arena Borghesi “Up & Down. Un film normale”

All’Arena Borghesi continuano le collaborazioni tra il Cineclub Il Raggio Verde e le associazioni del territorio faentino.

Il gioco di squadra fra CCRV e le realtà locali permette di far conoscere al pubblico soggetti impegnati in campo culturale e sociale, offrendo spunti e considerazioni spesso inediti per la lettura delle pellicole.

Lunedì 2 settembre, alle 21.15 presso l’Arena Borghesi, l’appuntamento è con la proiezione del film “Up & Down. Un film normale” di Paolo Ruffini e Francesco Pacini, dove viene raccontata la vicenda di un gruppo di attori. Il film è anche un’indagine sulla normalità, raccontata attraverso gli occhi incantati di protagonisti straordinari: cinque attori con Sindrome di Down e uno autistico, accompagnati in un viaggio lungo un anno intero dall’amico Paolo Ruffini. E’ la storia di un sogno che si trasforma in un’avventura, la storia di una compagnia teatrale che vuole compiere un’impresa “normale”: realizzare uno spettacolo e portarlo nei più prestigiosi teatri d’Italia.

La serata è organizzata in collaborazione con i Genitori Ragazzi Down e La bottega della loggetta.

Apertura cancelli: ore 20.50

Inizio Proiezione: ore 21.15

A seguire commento del film

Intero 6.00 €, Ridotto 5.00 €, Soci CCRV 4.00 € per i nati dal 1/1/1994 3.00 €

http://www.cineclubilraggioverde.it/ https://www.facebook.com/cineclubfaenza/ https://www.facebook.com/ArenaBorghesi http://www.grdfaenza.it/ https://www.facebook.com/la.bottega.della.loggetta/