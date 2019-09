Da sabato 31 agosto alla mattina dell’1 settembre si è tenuto a Palazzo San Giacomo di Russi LallaBay volume 2, seconda edizione del fortunato festival che coniuga atmosfere della prima metà del ‘900 tra musica, calici di vino ed esposizioni/sfilate vintage.

Grande protagonista della serata l’artista Matteo Scaioli con la sua “Màquina Parlante”, autore di due set che hanno contrassegnato la grande novità dell’edizione 2019: un’unico evento partito al tramonto di sabato e proseguito sino all’alba ed alla mattina di domenica. Numerosissima partecipazione del pubblico accorso per la maggior parte con abiti e look d’epoca, celebrando una festa in stile ‘grande Gatsby’.

Galleria fotografica a cura di Gianni Zampaglione.