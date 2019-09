Romagna Faentina. Riapertura dei termini per l’iscrizione online ai servizi scolastici

Nei comuni dell’Unione della Romagna Faentina sono riaperti i termini per l’iscrizione on line ai servizi scolastici per l’anno scolastico 2019/2020.

Le domande devono essere presentate entro martedì 10 settembre collegandosi al portale Ecvis del proprio comune.

Per ulteriori informazioni consultare i siti web dei comuni.