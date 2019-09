“Romagna in Giallo”: quattro gialli a fumetti on line per promuovere la conoscenza dell’enogastronomia locale

Poter gustare i sapori tipici della Romagna è una grande fortuna, non conoscerli è… un vero delitto. Lo sa bene la Strada della Romagna che per avvicinare in modo leggero e divertente migliaia di persone alle eccellenze enogastronomiche e alle tradizioni locali ha ideato “Romagna in Giallo”, una serie di racconti gialli a fumetti riservati ad aspiranti detective gourmet e non solo.

Da inizio settembre alla fine dell’anno sul sito web (www.stradadellaromagna.it) e sulla pagina Facebook della Strada dei vini e dei sapori della provincia di Ravenna sarà pubblicato ogni mese un racconto giallo originale ambientato in Romagna. Una rapina in banca a Brisighella, un delitto in un’azienda agricola della Bassa Romagna, un omicidio durante una festa in villa a Ravenna, un’eredità contesa tra Cervia e Faenza: a indagare su quattro diversi misteri è l’Ispettore Punto, detective romagnolo esperto di prodotti tipici e tradizioni della sua terra. Un dettaglio fondamentale per la buona riuscita di ogni indagine, perché è proprio la sua conoscenza enogastronomica e del territorio che lo guiderà ogni volta ad assicurare i criminali alla giustizia.

Ai lettori più attenti e curiosi spetterà il compito di risolvere il caso del mese, la cui soluzione sarà rivelata con la pubblicazione del racconto a fumetti successivo. Il primo giallo, intitolato “Rapinatori di sapori”, è on line da domenica 1 settembre al link https://www.stradadellaromagna.it/romagna-in-giallo-rapinatori-di-sapori/.