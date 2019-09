Buongiorno, vi contatto per fare luce sulla situazione di sporcizia e degrado che vedo ogni giorno nel parcheggio del Mc Donald’s in Via Trieste, parcheggio che penso sia anche delle altre attività nella zona, come il ristorante Nascosto.

Allego alcune foto che mostrano la quantità di rifiuti che vengono gettati a terra, dai tovaglioli alle bottiglie di plastica passando per i contenitori di cibo del noto fast food. Mi chiedo come sia possibile raggiungere questi livelli di maleducazione e inciviltà… nessuno ha insegnato il rispetto a queste persone?

Foto 2 di 2



Il fast food dispone di molti bidoni, anche all’esterno, e poco distante ci sono i bidoni posizionati fuori dal centro commerciale. È tanto difficile, se si consuma il cibo in auto, riporlo nei sacchetti marroni che vengono dati al momento dell’acquisto e gettarli in un bidone in un secondo momento? Oppure a casa?

Carlotta U.