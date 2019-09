Pineta di Pinarella. “Aghi di pino”, l’evento dedicato alle minestre tradizionali romagnole

È in programma per mercoledì 4 settembre 2019 alle ore 21, in viale Emilia in prossimità della pineta litoranea di Pinarella, un appuntamento culturale della manifestazione Aghi di Pino, promossa dalla Proloco Terraeventi di Pinarella.

L’iniziativa è dedicata a: Rumagnè. Le minestre della tradizione romagnola (tagliatelle, strozzapreti e cappelletti). Storia e preparazione.

La partecipazione all’iniziativa è libera e gratuita.

Nel corso della serata il pubblico potrà vedere dal vivo, a cura di Marina Rosetti, come queste minestre vengano fatte e preparate.

L’iniziativa è organizzata con la collaborazione dell’Associazione Culturale Casa delle AIE e presenta un modulo organizzativo che viene seguito nella gestione dei “laboratori gastronomici” per le scuole, realizzati dall’associazione per le scuole primarie e per l’Istituto Alberghiero IPSEOA di Cervia.

La manifestazione “Aghi di Pino” è promossa dalla Proloco Pinarella Terraeventi ed è giunta quest’anno alla tredicesima edizione.: Nel corso degli anni si è consolidato un evento che è molto apprezzato e che si svolge a Pinarella in Viale Emilia (da Via Vulcano alla pineta) e Viale Italia (Via Umbria e Via Lucania)- Pinarella.

Sono 80 gli operatori che espongono i prodotti dell’agroalimentare della Romagna e dell’artigianato artistico e della tradizione.

Sono anche 80 gli operatori in sede fissa di Pinarella, dei settori commerciale, artigianale, turistico e della ristorazione, che partecipano e sostengono l’iniziativa e che con il loro gioco di squadra hanno fatto dell’evento una componente importante dell’offerta turistica di Pinarella.