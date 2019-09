Aperte le iscrizioni ai laboratori di Galla & Teo. Tanti percorsi dedicati a bambini, ragazzi e adulti

L’associazione culturale Galla & Teo apre da questa settimana le iscrizioni a una nuova stagione dedicata al teatro aperto a tutti, dai bambini di 8 anni agli adulti.

Ormai forti di alcuni anni di esperienza, i gruppi nati in seno all’associazione crescono ogni anno e sono aperti ad accogliere nuovi aspiranti attori: gli incontri dedicati ai bambini saranno incentrati sulla scoperta delle emozioni e della personalità, sul superare le incertezze senza smettere di giocare e divertirsi; i laboratori per ragazzi e adulti saranno un’occasione per mettersi in gioco rivolta a chi avesse voglia di imparare qualcosa di nuovo, in un ambiente sicuro e libero.

La partenza dei laboratori è prevista per giovedì 10 e venerdì 11 ottobre 2019.

Si chiuderanno nel mese di maggio 2020 con uno spettacolo conclusivo, all’interno di una rassegna tutta dedicata a Galla & Teo e ai suoi attori.

Per chi avesse richieste è stata fissata una riunione aperta a genitori, ragazzi e interessati.

L’appuntamento è giovedì 26 settembre alle 20.30, presso la Sala Polivalente di San Severo (Via Dismano 55, sede dei laboratori).

In tale occasione i coordinatori saranno a disposizione per ultimare le iscrizioni e rispondere alle domande.

Galla & Teo nasce a Ravenna nel 2002: il suo impegno pluriennale consiste proprio nella direzione di laboratori teatrali rivolti a bambini, adolescenti e adulti. La maggior parte dei tutor proviene da un percorso interno all’associazione stessa: questa affezione ha permesso di stabilire un’importante continuità tra il passato e il presente di questi laboratori, senza, appunto, precludere l’ingresso a nuovi aspiranti appassionati, grandi e piccoli. Tutte le informazioni sui laboratori e le iscrizioni sono disponibili sul sito web www.gallaeteo.org. Per ulteriori informazioni: info@gallaeteo.org Facebook: Galla & Teo