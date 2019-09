Tutto pronto per la festa dell’oro bianco a Cervia: dal 5 all’8 settembre c’è Sapore di Sale

È tutto pronto per la 23^ edizione di Sapore di Sale, il lungo weekend del gusto e della tradizione settembrina cervese. Dal 5 all’8 scorrerà fra novità golose, incontri, laboratori, mercati, mostre, stand gastronomici e spettacoli l’attesissima festa dedicata al sale di Cervia e alla sua tradizione salinara. Numerose le iniziative che come ogni anno caratterizzano le giornate, ma anche grande attesa per l’arrivo della burchiella carica di sale cervese che giungerà trainata a spalla dai salinari sabato settembre alle 7 ore 16.30 al tradizionale suono della sirena. Il sale verrà distribuito ai presenti come ormai vuole la tradizione sabato e domenica pomeriggio.

La festa parte giovedì 5 settembre. Sulla barca storica di Cervia per eccellenza, il Tre Fratelli, che unisce la tradizione salinara locale a quella marinara, il sindaco di Cervia Massimo Medri taglierà il nastro dando il via ufficiale alla edizione 2019 della kermesse dedicata al sale e al cibo alle ore 19.00.

Alle 16.00 dalla torre San Michele partenza col Trenino alla volta del Centro Visite Salina di Cervia per vivere l’esperienza Salina da Mangiare. Una opportunità interessante e gustosa per conoscere peculiarità di prodotti tipici al Sale Dolce di Cervia dal racconto dei produttori e al tempo stesso godere del paesaggio magico delle saline in una escursione in barca. Al ritorno le degustazioni dalle 17.30 alle 19.30, potranno soddisfare la voglia di sperimentare i sapori. I posti sono limitati ed occorre la prenotazione allo 0544.973040.

Dalle 20.00 alle Officine del Sale si terrà la Cena Inaugurale a cura di Slow Food Ravenna sezione Cervia, con le straordinarie preparazioni dello chef Gianluca Gorini e del suo staff, dell’omonimo ristorante “daGorini” di San Piero in Bagno. Prenotazione obbligatoria, massimo 50 coperti, € 65,00 a persona. (per i soci Slow Food e Ais € 60,00. Prenotazione 0544 976565 – 393 8241077).

Sapore di Sale gode del patrocinio della Regione Emilia Romagna ed è inserito nel cartellone “Via Emilia Food Valley”. Info www.cerviasaporedisale.it; www.turismo.comunecervia.it

Due cene con la Condotta Slow Food Sezione Cervia

Giovedì 5 settembre

Ore 20,00 – Officine del Sale – CENA INAUGURALE cura di Slow Food Ravenna sezione Cervia, con le straordinarie preparazioni dello chef Gianluca Gorini e del suo staff, dell’omonimo ristorante “daGorini” di San Piero in Bagno. Prenotazione obbligatoria, massimo 50 coperti, € 60,00 a persona per i soci Slow Food e Ais, per gli amici € 65,00). Prenotazione 0544 976565 – 393 8241077. Gorini, classe 1983, sta trovando nel suo ristorante – il primo di proprietà – e nella realtà appartata e amichevole di Bagno di Romagna un equilibrio interiore, una serenità di vita che traspaiono poi nei/dai suoi piatti. daGorini è una casa, una casa che abbraccia fra le sue mura un angolo di Romagna molto più grande di quello che potrebbe fisicamente contenere. È la provincia il regno del ristorante daGorini, il luogo italiano per eccellenza dove la filiera è a portata di mano, dove se ti affacci alla finestra rivedi lo stesso panorama che hai per le mani in cucina. Ha scelto di dare una proposta di vivande e vini che rispecchi lo scorrere del tempo e l’espressione della sua campagna, ma anche l’evoluzione del suo gusto. È stato premiato come “Miglior chef dell’anno” dalla Guida Identità Golose 2019.

Il menù: Pomodoro imbottito e pesto di erbe tostate / Cozze di Cervia gratinate, zafferano e frutto della passione / Gnocchetti soffiati, zuppa di pesce, finocchietto e olive taggiasche / Trancio di Ricciola, ceci, salmoriglio al pomodoro e lattuga di mare / Sorbetto al limone, sale di Cervia e liquirizia / Semifreddo allo squacquerone e sale di Cervia, fichi, noci ed infuso di verbena. La cantina: Aperitivo di benvenuto: Prosecco sup. docg brut Az. Agr. Gemin Valdobbiadene (Tv) / COF Friulano doc Az. Agr. Petrucco Buttrio (Ud) / Trebbiano d’Abruzzo biodinamico Tenuta Rosarubra Pietranico (Pe) / Romagna Albana docg passito “Soprano” Tenuta Uccellina di Russi (Ra).

Domenica 8 settembre

Ore 20.30 – Officine del Sale – CENA DI CHIUSURA a quattro mani a cura di Slow Food Ravenna sezione Cervia con lo chef olandese Folkert Scheper del Ristorante e Bar “Fyrre” di Amsterdam e gli chef Bala Sokol e Luca Ghetti di Officine del Sale. In collaborazione con “Proeven van Italië” (Degustando l’Italia) società che promuove l’Italia nel Nord Europa e “Maestro Events” società olandese che organizza eventi nei Paesi Bassi. Costo serata €. 40,00 a persona per i soci Slow Food ed Ais , per gli amici €. 45.00. Prenotazione 0544 976565 – 393 8241077. Il ristorante e bar “Fyrre” vuol dire 40 quindi il numero della strada ad Amsterdam dove si trova il locale “Fyrre” (Javastraat 40). E’ un setting molto tranquillo per degustare piatti ittici (solo pesce), ostriche ed abbinati da ottimi vini. Fyrre offre piatti creativi e moderni. Lavorano sempre con prodotti ittici freschi dalla “Zeelandia” (del sud dei Paesi Bassi / Olanda) ma anche dall’Irlanda e dalla Normandia e sempre con verdure fresche e di stagione. Hanno un bel assortimento di vini biologici e naturali, birre artigianali e non di Amsterdam e le bibite non – alcoliche sono fatte in casa da loro. Lo Chef e proprietario Folkert Scheper è stato ispirato dalla cucina scandinava che riesce a combinarla con quella olandese e francese ed ultimamente ha un interesse per la cucina italiana. “Proeven van Italië” (Degustando l’Italia), il brand e di James Hobson, lavora in collaborazione con Mauro Zanarini per il settore “Food & Beverrage”, altri sponsor e partner italiani e nord-europei concernente la promo-commercializzazione dei territori, prodotti enogastronomici e dell’artigianato dell’Italia e dei viaggi esperenziali incoming verso l’Italia dal nord-Europa (in particolare viaggi enogastronomici dall’Olanda e dal Belgio ma anche dalla Danimarca, Scandinavia e dal Regno Unito).

Il menù: Tartare di sgombro con ginepro, limone, aneto, cavolo rapa e polvere di peperoni fermentati preparato dal cuoco Folkert Scheper / Cozze di Cervia stufate in sakè, in dashi di pomodoro con alghe e verveine preparato dal cuoco Folkert Scheper / Tagliolino risottato con vongoline nostrane, pomodoro arrosto al profumo di “Rebola” preparato dallo staff di Officine del Sale / Polpo cotto lentamente su bbq con crema di sedano rapa, ratatouille di verdure con anice stellato e pesto di peperoni affumicati preparato dal cuoco Folkert Scheper / Tiramisù al Sangiovese di Romagna e pere croccanti caramellate al Sale Dolce di Cervia preparato dallo staff di Officine del Sale. Vini in abbinamento: Aperitivo di benvenuto con Franciacorta Brut Docg Saten La Valle Rovato (Bs) / Cavaliere bianco Colli di Romagna Doc Trebbiano Tenuta Casali Mercato Saraceno (FC) / Vigna La Ginestra Rebola Colli di Rimini Doc Podere Vecciano Coriano (RN) / Ardaj Passito di Cagnina IGT Tenuta Casali Mercato Saraceno (FC).