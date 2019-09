Vivere la spiaggia “Insieme a te” è stato come realizzare un sogno

Si è parlato ultimamente della spiaggia accessibile alle persone con patologie gravemente invalidanti realizzata a Punta Marina dalla associazione “Insieme a te”. Ora io vorrei riportare la mia esperienza non già di “osservatore”, ma di fruitore, utente disabile di questa fantastica e, perlomeno in zona, unica, realtà. Appena arrivato, dopo pochi minuti sono stato sopraffatto dal senso di inclusione che mi ha portato – quando normalmente sento di avere qualcosa in meno, a causa della mia tetraplegia spastica che mi costringe in sedia a rotelle e non mi fa parlare – a sentirmi perfettamente integrato e non per il confronto con gli altri utenti, ma per l’entusiasmo, la serenità la gioia e la fattiva collaborazione dei volontari, alcuni dei quali giovanissimi e anche a colei che ha creato la struttura: la vulcanica, infaticabile lavoratrice e imprenditrice dai cui occhi si potrebbe essere rapiti come dal canto delle sirene. Riguardo i giovanissimi volontari è ad alcuni di loro che devo il non sentire più la mia disabilità ma il sentirmi perfettamente senza problemi perché loro hanno capito in pochi minuti come rapportarsi a me e siamo da subito riusciti ad avere un dialogo. È stato come realizzare un sogno.

Claudio Poverini