Lonnie Holley sabato 7 settembre all’Hana-Bi di Marina di Ravenna

Lonnie Holley sarà in concerto (organizzazione a cura di Bronson Produzioni in collaborazione con Hera Group) sabato 7 settembre alle ore 21.30 al Bagno Hana-Bi di Marina di Ravenna con ingresso libero.

La dimensione artistica di Lonnie Holley è strettamente legata al concetto di amore e sofferenza: ventisettesimo figlio di una famiglia afroamericana, rapito e venduto per una bottiglia di whisky, testimone impotente della morte di due nipoti divorati dalle fiamme, sopravvissuto a un grave incidente automobilistico, Lonnie conosce molto bene il legame imprescindibile tra gioia e dolore. Jazz, soul, blues, perfino rap: questo scorre in una creazione musicale che si sviluppa più come un flusso di coscienza che come una vera e propria elaborazione sonora. All’Hana-Bi porta il suo “MITH”, registrato in cinque anni attraverso i cinque continenti.

L’ampia esperienza americana di cui Lonnie Holley intesse il suo nuovo album, “MITH”, è al tempo stesso molto stratificata e finemente dettagliata. Le improvvisazioni pianistiche da autodidatta di Holley e l’approccio lirico da “flusso di coscienza” hanno guadagnato determinazione e potenza da quando ha introdotto il lato musicale della sua arte nel 2012 con “Just Before Music”, seguito da “Keeping a Record of It” del 2013. Ma mentre il suo materiale precedente sembrava dimorare nell’Eterno-Interno, “MITH” vive molto nel nostro mondo – quello del cemento e delle lacrime, della sporcizia e del sangue, dell’ingiustizia e della speranza.

Attraverso queste canzoni, in una poesia impressionistica tutta sua, Holley spazia tra Black Lives Matter (“I’m a Suspect”), Standing Rock (“Copying the Rock”) e politica americana contemporanea (“I Woke Up in a Fucked-Up America”). Storyteller di altissimo livello, Hollet conduce una mitologia personale e universale nelle sue canzoni di cui pochi cantautori sono capaci – vengono in mente nomi come Bob Dylan, Joni Mitchell, Joanna Newsom e Gil Scott-Heron.

“MITH” è stato registrato per oltre cinque anni in località come Porto, in Portogallo; Cottage Grove, nell’Oregon; New York City e la città natale di adozione di Holley, Atlanta, in Georgia. Queste dieci canzoni presentano i contributi del collega musicista “cosmico” Laraaji, del duo jazz Nelson Patton, del produttore visionario Richard Swift, del sassofonista Sam Gendel e del produttore/musicista Shahzad Ismaily.