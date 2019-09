Biblioteca Classense Ravenna. Alla Manica Lunga inaugura la mostra dell’artista Maria Kompatsiar

Sabato 7 settembre, alle ore 11 a Ravenna, nella Manica Lunga della Biblioteca Classense in via Baccarini inaugura “ANALECTA/ ΑΝΑΛΕΚΤΑ” mostra dell’artista greca Maria Kompatsiari. In mostra un’inedita serie di opere ispirate ai sigilli di piombo e di pietra dell’antichità. Un ciclo di opere su carta che l’artista ha composto come un diario di viaggio nel passato, straordinaria avventura di materia e forma nel tempo creata attraverso un incessante processo di ricerca personale e visiva che l’ha vista negli anni protagonista di numerosi eventi espositivi in Europa ed Asia.

L’esposizione, che proseguirà fino al 29 settembre è promossa dal Comune di Ravenna/Assessorato alla Cultura, Istituto Italiano di Cultura di Atene, City of Thessaloniki, Istituzione Biblioteca Classense, Ravenna Festival e rientra nel percorso “Tempo Forte” , attivato dall’Ambasciata d’Italia in Grecia in collaborazione con il Ministero per i Beni e le Attività culturali.