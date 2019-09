Faenza, nel parco dell’ex colonia di Castel Raniero concerto finale della rassegna “In Tempo” dedicato ai cantautori liguri

“Liguria terra di cantautori” è il titolo dello spettacolo che conclude la rassegna musicale In Tempo, venerdì 6 settembre, alle ore 21.00, nell’ex colonia di Castel Raniero, a Faenza. Un recital a cura di Elena Buttiero, Marta Delfino e Ferdinando Molteni, che racconta la storia della tradizione musicale genovese attraverso le canzoni dei suoi protagonisti: Luigi Tenco, Gino Paoli, Umberto Bindi, Bruno Lauzi e Fabrizio De Andrè, che grande parte ebbero nell’innovazione della musica italiana degli anni ’60 del secolo scorso. Lo spettacolo, a ingresso libero, è realizzato in collaborazione con l’associazione di promozione sociale “Adottiamo Castel Raniero bene comune” e l’Azienda di servizi alla persona ASP della Romagna Faentina.

Elena Buttiero, diplomata in pianoforte presso il Conservatorio di Torino, ha tenuto concerti in molte città italiane, in Svizzera, Germania, Irlanda, Francia, Serbia, Stati Uniti, Canada, Argentina, Uruguay e Tanzania. Ha registrato diversi cd e programmi per la Rai, la Radio della Svizzera italiana, Radio Capodistria, la Radio nazionale tedesca Wdr, la Radio nazionale irlandese, la radio nazionale norvegese e la NBC Philadelphia.

Marta Delfino, cantautrice e artista figurativa, è stata allieva di Riccardo Zegna. Collabora con il cantautore Massimo Schiavon, sia negli album (“Piccolo blu”) che dal vivo con musicisti come Armando Corsi e Marco Fadda. Ha cominciato a esibirsi come cantautrice nel 2014, accompagnata da Fabio Tessiore. Partecipa alle selezioni del Festival di Sanremo e viene scelta, insieme ad altri, per cantarne la sigla/spot “Grazie dei Fior”. Vince nel 2015 il Premio Mario Panseri per il miglior giovane cantautore. Attualmente lavora con Marco Cravero e Alessandro Graziano.

Ferdinando Molteni è scrittore, giornalista e musicista. Ha scritto circa trenta saggi. Il più recente si intitola “L’ultimo giorno di Luigi Tenco” (Giunti). Ha scritto per la televisione e il teatro. Tiene lezioni sui rapporti tra canzone e società all’Università di Genova ed è “lecturer” presso la New York University, Stony Brook University, NY e Saint Joseph’s University in Philadelphia. Ha tenuto concerti in Italia, Francia, Svizzera, Stati Uniti e Tanzania. Recentemente ha pubblicato un lavoro su Dalla e De Gregori intitolato “Banana Republic 1979”.