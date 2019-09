In Bassa Romagna vivi l’Europa: ecco i vincitori del contest fotografico che voleranno a Bordeaux

Si è concluso nei giorni scorsi il contest instagram “In Bassa Romagna vivi l’Europa” che ha premiato i giovani del territorio che hanno scattato foto dedicate alla connessione tra la Bassa Romagna e l’Europa. Sono 9 i vincitori che partiranno per un viaggio culturale a Bordeaux, finanziato grazie al contributo della Regione Emilia-Romagna, finalizzato a favorire attività di scambio giovanili e visite culturali.

Per partecipare al contest era necessario postare una foto originale di persone, paesaggi e situazioni che rappresentassero la propria visione del rapporto tra la Bassa Romagna e l’Europa, usando l’hashtag #Bassaromagnamia.

Le foto selezionate dalla giuria composta dai membri del social media team dell’Unione, sono state scattate da: Benedetta Zama, Mirco Dalmonte, Ricciardi Leonardo, Elena Padua, Silvia Ricci Maccarini, Federico Poggiali, Anna Giulia Longanesi, Federica Lolli e Nicolas Merendi.

Questi alcuni dei pensieri che hanno accompagnato la descrizione degli scatti candidati per il contest:

“…mi sono sentito cittadino del mondo e d’Europa quel giorno che anche io ho portato l’Europa e il mondo sotto il monumento Baracca, proprio nella nostra Bassa Romagna” (in riferimento al Fridays for Future).

“..se ci si pensa bene, l’Europa, da qui, non è poi così lontana…”

“Più che sentirmi un giovane della bassa, mi sento un giovane europeo e questo vale per molti altri ragazzi che come me sono CRESCIUTI “in bassa”, SOGNANO l’ Europa e si sentono europei”.