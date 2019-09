Inaugurazione dell’anno scolastico 2019/2020 alla Sala Dantesca della Biblioteca Classense di Ravenna

La Dirigente dell’Ufficio Scolastico per l’Ambito Territoriale di Ravenna Agostina Melucci inaugurerà l’anno scolastico 2019/2020 lunedì 9 settembre alle ore 10, presso la Sala Dantesca della Biblioteca Classense di Ravenna. Porteranno il loro saluto il Prefetto Enrico Caterino, il Presidente dell’amministrazione provinciale Michele de Pascale e le autorità religiose, civili e militari della Provincia e ci saranno contributi di rappresentanti il mondo della scuola.

L’evento sarà preceduto da canti di bambini della scuola “Mordani (IC “Novello”), diretti dalla maestra Catia Gori, e per Melucci “rappresenta un momento d’incontro di tutta la grande comunità scolastica della Provincia per esprimere un augurio e una felice vita nella scuola a tutti coloro che ogni giorno, a vario titolo, s’impegnano nell’attività educativa e per rimarcare la funzione insostituibile della Scuola. Un caro saluto in particolare agli oltre 46.000 studenti delle nostre scuole e ai loro Maestri!”