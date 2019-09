Ravenna, alla scoperta del Parco Archeologico di Classe con un pacchetto di visite guidate a partire dal 7 settembre

Proseguono le visite guidate del weekend per scoprire i tre suggestivi siti che costituiscono il Parco Archeologico di Classe: il nuovo Museo Classis Ravenna, la Basilica di Sant’Apollinare in Classe e l’Antico Porto di Classe. Di seguito tutti i turni di visita a partire dal mese di settembre.

MUSEO CLASSIS RAVENNA via Classense 29 – Classe

Il Museo, che costituisce uno dei più grandi interventi di archeologia industriale e ha ridato nuova vita all’ex zuccherificio di Classe, propone un percorso nella storia dalle origini etrusco-umbre fino all’Alto Medioevo e presenta oltre 600 reperti originali, ma anche plastici, filmati e ricostruzioni 3D che raccontano l’evoluzione della città e del suo territorio. Dal 7 settembre al 3 novembre e venerdì 1 novembre visite guidate tutti i sabati e le domeniche alle ore 10.30 e 15.

BASILICA DI SANT’APOLLINARE IN CLASSE via Romea Sud 224 – Classe

Riconosciuta dall’Unesco Patrimonio dell’Umanità, la chiesa è stata definita come uno dei più grandiosi esempi di basilica paleocristiana. Consacrata nel 549 d. C. e sorta sul luogo in cui il protovescovo Apollinare trovò sepoltura, è ammirata per gli splendidi mosaici policromi del catino absidale e gli antichi sarcofagi marmorei degli arcivescovi. Dal 7 settembre al 3 novembre visite guidate tutti i sabati e le domeniche* e venerdì 1 novembre alle ore 12 e 16.30. *Nei giorni 6 ottobre, 3 novembre, 1, 26, 27, 28, 29 dicembre TARIFFA SPECIALE € 4 (ingresso gratuito + visita guidata).

ANTICO PORTO DI CLASSE via Marabina 7 – Zona Ponte Nuovo – Classe

Sito archeologico a cielo aperto che conserva i resti di uno dei più importanti scali portuali del mondo romano e bizantino. Dal Centro Visite, in cui un mercante del tempo, tramite multi proiezioni a parete e pavimento, racconta la storia della città si prosegue passeggiando accanto ai magazzini portuali e alla strada basolata, lungo la quale lastre prospettiche con ricostruzioni di elementi architettonici non più presenti consentono ai turisti di calarsi nell’atmosfera dell’epoca. Dal 7 settembre al 3 novembre visite guidate tutti i sabati e le domeniche e venerdì 1 novembre alle ore 11.30 e 16.30. Tariffa a persona (escluso il biglietto di ingresso ai singoli siti): € 4 a sito.

Gratuito per bimbi under 6 anni e sconti per famiglie. Si consiglia la prenotazione.

Per info e prenotazioni: Museo Classis Ravenna: 0544 473717; Basilica Sant’Apollinare in Classe: 0544 527308; Antico Porto di Classe: 0544 478100.