Uno, nessuno e centomila volti: inaugurata la collettiva con un Dante robot alto quasi 5 metri

E’ stata inaugurata oggi pomeriggio, venerdì 6 settembre, la terza edizione della mostra collettiva “Uno, nessuno e centomila volti” a cura di Marco Miccoli, alla Biblioteca Oriani di Ravenna. 30 artisti – dall’illustrazione al fumetto alla street art – rendono omaggio a Dante proponendone ognuno la propria versione.

Quest’anno sono molte le nuove tecnologie utilizzate, come la realtà aumentata attraverso l’applicazione per cellulare gratuita ARIA The AR Platform che animerà alcuni volti di Dante. Sponsor d’eccezione sarà l’azienda WASP, che realizzerà con la sua stampante 3D un Dante di 2,5 metri in collaborazione con l’artista Luca Tarlazzi. Ospite d’eccezione sarà invece il grande maestro del fumetto Milo Manara, autore dell’immagine cardine della mostra.

Ma l’opera “più evidente” è senza dubbio il Dante Alighieri-robot di quasi 5 metri, realizzato dell’artista LABADANZsky con materiali di recupero, che è stato collocato oggi nei giardini della Biblioteca Oriani.

LABADANZsky aveva realizzato anche un robot in cartone, collocato in Piazza Caduti, ma non chiesto alcuna autorizzazione né aveva fatto i conti con lo zelo della Polizia locale che ha rimosso il ‘povero robot’ dopo poche ore…

Info e orari

La mostra sarà visitabile fino al 20 ottobre:

lunedì: 10:00-13:00;

martedì: 10:00-13:00/15:00-18:00;

mercoledì: 10:00-13:00;

giovedì: 10:00-13:00/15:00-18:00;

venerdì: 10:00-13:00;

sabato: 10:00-13:00/15:00-18:00;

domenica: 15:00-18:00.