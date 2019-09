“Uno, nessuno e centomila volti”, Dante secondo 30 artisti, con l’omaggio di Milo Manara

Inaugura oggi venerdì 6 settembre alle 18, la terza edizione della mostra collettiva “Uno, nessuno e centomila volti” a cura di Marco Miccoli, presso la Biblioteca Oriani di Ravenna. 30 artisti, diversissimi gli uni dagli altri – dall’illustrazione al fumetto alla street art – renderanno omaggio a Dante proponendo ognuno la propria versione del volto del Poeta. La grande novità di quest’anno è l’utilizzo delle nuove tecnologie, come la realtà aumentata attraverso l’applicazione per cellulare gratuita ARIA The AR Platform che animerà alcuni volti di Dante. Infatti, sponsor d’eccezione dell’evento sarà l’azienda WASP, nota per la costruzione di case in 3D, che realizzerà con la sua stampante un Dante Alighieri di 2,5 metri in collaborazione con l’artista Luca Tarlazzi. Ospite d’eccezione il grande maestro del fumetto Milo Manara, autore dell’immagine cardine della mostra.

IL CASO LABADANZSKY

Inoltre, sarà installato un robot raffigurante Dante Alighieri alto circa 5 metri, realizzato dell’artista LABADANZsky con materiali di recupero, che verrà collocato nei giardini della Biblioteca Oriani.

Proprio LABADANZsky è stato al centro di un curioso episodio: aveva realizzato una scultura estemporanea in cartone, raffigurante un robot, e l’aveva collocata in Piazza Caduti, fissata a un palo segnaletico (nella foto di Marco Miccoli). Per installare l’opera l’artista non aveva però chiesto alcuna autorizzazione né aveva fatto i conti con lo zelo della Polizia locale che ha rimosso il povero robot dopo poche ore. Probabilmente gli agenti erano all’oscuro del fatto che si trattava di un lavoro di un artista, un’opera sui generis e destinata a perire.

La mostra “Uno, nessuno e centomila volti” sarà visitabile fino al 20 ottobre nei seguenti orari:

lunedì: 10:00-13:00;

martedì: 10:00-13:00/15:00-18:00;

mercoledì: 10:00-13:00;

giovedì: 10:00-13:00/15:00-18:00;

venerdì: 10:00-13:00;

sabato: 10:00-13:00/15:00-18:00;

domenica: 15:00-18:00.