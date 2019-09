Cadono rocce nella Grotta di Re Tiberio a Riolo. Per il momento è dichiarata inagibile

Dall’Ente Parchi di Romagna informano che, a seguito della caduta di materiale roccioso di varie dimensioni che ha interessato nei giorni scorsi l’ingresso della Grotta del Re Tiberio, si ritiene che non ricorrano al momento le condizioni per una fruizione in sicurezza del complesso carsico.

Pertanto è sospeso lo svolgimento delle visite fino a che non si potrà disporre degli esiti di uno specifico sopralluogo e fino a che non saranno eseguiti gli eventuali interventi di messa in sicurezza che si rendessero necessari.