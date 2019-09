Al lavoro con i mezzi, la bici o…i pattini! È la sfida lanciata da 15 imprese ravennati per la Settimana della Mobilità

Una bella sfida quella lanciata dalle quindici imprese che partecipano al Laboratorio per la mobilità sostenibile realizzato dalla Camera di commercio di Ravenna e coordinato dalla soc. coop. RicerAzione. Per un giorno proporre ai propri lavoratori e a tutti coloro che sono costretti ad affrontare spostamenti casa-lavoro di non utilizzare l’auto singolarmente ma sperimentare modalità più sostenibili. Pedalare, pattinare, utilizzare mezzi pubblici, condividere l’auto, insomma un’occasione per ripensare il proprio modo di spostarsi e il ruolo della mobilità urbana, sia come privati cittadini che come aziende ed istituzioni.

Questa giornata è stata individuata nel 20 settembre 2019, nel corso della Settimana Europea della Mobilità, e l’auspicio è che possa essere la prima di una lunga serie di edizioni, diventando un’azione di sistema e del territorio nel suo complesso.

Le imprese e le organizzazioni, di ogni tipo, che aderiscono all’iniziativa, dal titolo “è tempo di muoversi”, dovranno incentivare i propri lavoratori a recarsi al lavoro in quella giornata con un mezzo alternativo all’auto: l’obiettivo è quello di creare attorno all’iniziativa un interesse del territorio che potrà renderla replicabile e trasferibile in altri contesti e favorire la massima sensibilizzazione su un tema, quello della mobilità sostenibile, che sarà senza dubbio un tema centrale nei prossimi anni.

Il contesto in cui è nata questa idea è il progetto finanziato dalla Regione Emilia-Romagna “«La Responsabilità sociale in rete. Per una nuova conciliazione, tra competitività delle imprese, benessere delle persone e tutela dell’ambiente», promosso e realizzato dalle Camere di Commercio di Ravenna e Ferrara in collaborazione con i Comuni di Ravenna e Ferrara e che ha coinvolto numerose imprese appartenenti ai due territori. Partner del progetto le associazioni di categoria dei rispettivi territori.

I dettagli dell’iniziativa e le aziende aderenti saranno illustrati il 16 settembre nel corso di una incontro con la stampa in camera di commercio.