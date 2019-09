Giornata Mondiale Alzheimer 2019: le iniziative dell’Ausl Romagna con le Associazioni di volontariato

Settembre è il mese mondiale dell’Alzheimer ed il 21 settembre è la giornata celebrativa istituita nel 1994 dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) e dall’Alzheimer’s Disease International (ADI). In occasione di questa ricorrenza, sette associazioni di volontariato della Romagna, in collaborazione con la dottoressa Federica Boschi, responsabile del Programma Demenze dell’Ausl Romagna e di tutte le équipes dei centri dei disturbi cognitivi e demenze dell’Ausl Romagna, hanno organizzato una serie di iniziative in tutti gli ambiti della Romagna.

Di seguito il programma degli eventi.

CESENA

AMICI CASA INSIEME IN COLLABORAZIONE CON CAIMA CESENA

12 settembre 2019

Cesena, Biblioteca Malatestiana Sala Lignea – ore 11.00

Saluto del Sindaco di Cesena Enzo Lattuca

Incontro del Comitato Scientifico e del Comitato Promotore della nascente “Fondazione Maratona Alzheimer”. Presentazione e firma della Carta d’Intenti

AMICI CASA INSIEME

12 settembre 2019

Cesena, Palazzo del Ridotto – ore 17.00

Anteprima del “Progetto Alzheimer” dei Rotary Club Cesena e Valle del Savio e “Comunità Amica delle persone con Demenza”

Prof. Rabih Chattat, Università di Bologna

Lezione magistrale “La salute psicologica e sociale della persona con demenza”

Cesena, Palazzo del Capitano – ore 17.00 Presentazione del Progetto Alzheimer del Rotary

Ore 19 buffet di aperitivo offerto da Amici Casa Insieme

Cesena, Teatro Bonci – ore 21.00

Amicizia, memoria e comunità: “Dialogo” di Roberto Mercadini con l’uomo alzheimeriano, scultura realizzata da Felice Tagliaferri per l’AlzheimerFest di Treviso

13 settembre 2019

Cesena, Piazza del Popolo – ore 20.30

Il genio e lo scorpione: Leonardo a Cesena. Passeggiata storico-culturale di 4 km, per ripercorrere l’antico tracciato delle mura, ridisegnate da Leonardo Da Vinci con soste e visite interne alle Porte; in collaborazione con delegazione FAI di Cesena.

14 settembre 2019

Mercato Saraceno, Piazza Mazzini – ore 8.30

Il sentiero dell’Ambra. Trekking collinare di 12 km, immersi nelle colline della Valle del Savio, raggiungendo la cima del Monte Spelano con passaggio lungo il sentiero dell’Ambra; in collaborazione con Rubicone Gran Trail.

Cesenatico, Parco di Levante – ore 10 – 18

Ritiro pettorali delle gare Animazione del Village con interventi dalle 15.00 e musica Carducci

Live dalle 17.30

Cesenatico, Molo di Ponente (Piazza Spose dei Marinai) – ore 15.00

A spasso con Leonardo, tra opere di ingegneria e bonifica. In occasione del cinquecentenario della morte di Leonardo Da Vinci, una

camminata che ripercorre i luoghi di Cesenatico dove il genio ha lasciato le sue tracce. In collaborazione con Trail Romagna.

Cesenatico, Parco di Levante – ore 16.00

Kid’s Run: La corsa riservata ai bambini con distanze differenti in base all’età; in collaborazione con Polisportiva Endas Cesenatico

San Piero in Bagno – ore 17.00

Trofeo Amici della Maratona. Camminata e corsa non competitiva di 7 km dalla Piazza di San Piero alla Piazza di Bagno di Romagna e ritorno; in collaborazione con Polisportiva San Pietro.

15 settembre 2019

Cesena, Stadio Manuzzi – ore 8.00

Marcia Alzheimer

La Grande Marcia per i diritti delle persone che vivono la Demenza. 16 km in cammino da Cesena a Cesenatico

Cesenatico, Parco di Levante – ore 9.00

Walking in Cesenatico

8 km alla scoperta di Cesenatico, costeggiando la Vena Mazzarini, alla scoperta del centro storico, sino al molo e nei giardini al mare.

Mercato Saraceno – ore 9.00

Maratona Alzheimer

Gran Premio Città di Cesenatico – Gara Nazionale Fidal competitiva di 42.195 km da Mercato Saraceno a Cesenatico

Borello – ore 9.30

30 km. Corsa competitiva Uisp di 30 km su strada nazionale da Borello a Cesenatico

Cesena, Stadio Manuzzi – ore 10.00

Mezza Maratona

II Memorial “Azeglio Vicini” – Gara Nazionale Fidal competitiva di 21.095 km da Cesena a Cesenatico, con circuito interno a Cesenatico e passaggio dal molo e sotto il Grattacielo.

Cesena, Località San Carlo – ore 10.30

Da San Carlo a Cesena. Camminata di 10 km sulla vecchia strada che costeggia il fiume Savio, terra di Cacciaguerra e Mami, attraverso il centro storico di Cesena, fino allo Stadio. Servizio navetta per raggiungere Cesenatico; in collaborazione con Associazione Sportiva San Carlese.

Cesenatico, Parco di Levante – dalle 10:00 alle 15:30

FESTA FINALE

Musica, premiazioni, ristori, animazione, pasta party, a conclusione di un grande evento solidale.

FORLI’

RETE MAGICA FORLI’

21 settembre 2019 ore 15,30-18

Parco Urbano ‘Franco Agosto’, presso Chiosco Bar

(adiacente a Gommolandia) – Forlì

Seminario Con La Rete Si Puo’: dalla prevenzione agli interventi post-diagnostici in collaborazione con l’AUSL della Romagna ed il Comune di Forlì

23 settembre 2019

ore 19-21

Salone Ottagonale dell’Istituzione ai Servizi Sociali Davide Drudi – Meldola

Seminario Con La Rete Si Puo’: come intervenire in collaborazione con il Centro Disturbi Cognitivi Forlì (AUSL della Romagna) ed i Comuni di Meldola, Civitella R., Galeata, Santa Sofia, Bertinoro, Forlimpopoli, Castrocaro Terme e Modigliana

COMUNE DI FORLI’ E CENTRO DISTURBI COGNITIVI FORLI’

30 settembre 2019 ore 14,30-18

Salone Comunale, P.zza Saffi 8 – Forlì

Seminario Accompagnare e accogliere la persona con demenza, a cura del Comune di Forlì, dell’AUSL della Romagna e delle Strutture per anziani del territorio

RIMINI

ASSOCIAZIONE ALZHEIMER RIMINI

13 settembre 2019 ore 20,30

Grand Hotel Rimini

Evento in beneficienza Sport e Memoria: 26° anniversario dell’Associazione Alzheimer, organizzato da Sportellate.it per Associazione

Alzheimer Rimini

RAVENNA

ASSOCIAZIONE ALZHEIMER LUGO

19 settembre 2019 ore 20,30

Sala Codazzi, Biblioteca Trisi – Lugo

Proiezione del film Il figlio della sposa di Juan Josè Campanella

INGRESSO GRATUITO. A cura dell’Associazione Alzheimer Lugo di Romagna

21 settembre 2019

ore 19-23

Piazza Baracca, presso monumento di Baracca – Lugo

Spettacolo stravagante presentato da JEJE. Fondatore della Jelis Animation. Si esibiranno Acropolis Cotignola Danza, ChiaraEmme stilista, Jelis Animation, Drive Me Dead band e Sunset Radio band

29 settembre 2019

ore 12,30

Ristorante ‘Rosa dei Venti’, via Fiumazzo 161 – Cà di Lugo

Pranzo benefico dell’Associazione Alzheimer Lugo. Il ricavato sarà devoluto per la prosecuzione dei progetti dell’Associazione. Per prenotazioni contattare Luisa al 349-8494050 (entro il 21 settembre).

ASSOCIAZIONE ALZHEIMER FAENZA

21 settembre ore 9,30

Centro Sant’ Umiltà, via Cova 23 – Faenza

Festa dell’Associazione con musica, fruste e sbandieratori. Il buffet sarà offerto dall’ Associazione Alzheimer Faenza

ASSOCIAZIONE ALZHEIMER RAVENNA ODV

26 ottobre

ore 8,30

Sala del CNA viale Randi – Ravenna

Convegno Caregiver e familiari nella cura: esperienze a confronto, promosso e organizzato delle 3 associazioni di volontariato territoriali A.L.I.Ce Ass.ne per la Lotta all’Ictus Cerebrale Ravenna, Alzheimer Ravenna e Ravenna Parkinson con l’Azienda A.u.s.l. (Distretto di Ravenna) e il Comune di Ravenna

8 novembre 2019

ore 18,00

Sala Muratori (Biblioteca Classense) via Baccarini, 5 – Ravenna torna a Ravenna Flavio Pagano per la presentazione del suo nuovo libro: Oltre l’Alzheimer. L’arte del caregiving, Maggioli editore e con la partecipazione del prof. Marco Trabucchi.