Inaugurazione dell’anno scolastico alla Sala Dantesca della Biblioteca Classense di Ravenna

La Dirigente dell’Ufficio Scolastico per l’Ambito Territoriale di Ravenna Agostina Melucci ha inaugurato l’anno scolastico 2019/2020 oggi lunedì 9 settembre presso la Sala Dantesca della Biblioteca Classense di Ravenna. Hanno portato il loro saluto il Prefetto Enrico Caterino e il Presidente dell’amministrazione provinciale Michele de Pascale.

L’evento è stato preceduto da canti di bambini della scuola “Mordani (IC “Novello”), diretti dalla maestra Catia Gori.

Per Melucci l’incontro “rappresenta un momento d’incontro di tutta la grande comunità scolastica della Provincia per esprimere un augurio e una felice vita nella scuola a tutti coloro che ogni giorno, a vario titolo, s’impegnano nell’attività educativa e per rimarcare la funzione insostituibile della Scuola. Un caro saluto in particolare agli oltre 46.000 studenti delle nostre scuole e ai loro maestri!”