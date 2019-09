Ultima settimana di “Parchi in wellness” presso i Giardini pubblici di Ravenna

Continua con successo la manifestazione Parchi in Wellness organizzata dalla CNA di Ravenna in collaborazione con la Wellness Foundation di Cesena. L’ultima settimana di attività di questo 2019 si terrà da oggi lunedì 9 settembre a venerdì 13 settembre dalle 18.30 alle 19.30. Sarà l’ultima occasione di quest’anno per partecipare alle lezioni di fitness gratuite ai giardini pubblici con gli istruttori delle palestre aderenti al progetto. La partecipazione alle attività è gratuita, il programma dettagliato è disponibile sull’evento Facebook “Parchi in Wellness Ravenna 2019”.