A Faenza lavori di ripristino del manto stradale in via Manzoni

A Faenza sono partiti i lavori di ripristino del manto stradale di via Manzoni, usurato a seguito dell’intervento di estensione e potenziamento alla rete del gas effettuato nei mesi scorsi.

Dopo via Manzoni le opere proseguiranno in corso Baccarini, nell’area del semaforo all’incrocio con via Tolosano e, successivamente, in via Laghi, fino all’altezza del civico 67.

Durante i lavori, eseguiti dalla ditta Veronese Impianti di Este (Padova) per conto di Italgas, le strade interessate saranno chiuse al traffico solo parzialmente.

Non mancheranno però disagi, con la circolazione che sarà regolata sul posto da movieri.

Quando poi l’intervento si sposterà su viale Baccarini, all’incrocio con via Tolosano, e su via Laghi, sono anche previste modifiche temporanee alla circolazione. L’intervento complessivo dovrebbe concludersi entro venerdì 13 settembre prossimo.