La squadra d’arrampicata della Carchidio Strocchi divisa fra Speed e Boulder porta altri allori a Faenza

Col Campionato Italiano assoluto, si è conclusa a Mezzolombardo (TN) la stagione della Speed, che ha visto un discreto quarto posto per Giulia Randi, sottotono soltanto nella finalina per il podio, dopo la delusione di aver perso l’accesso in finale per 2 centesimi di secondo. Quinta, appena fuori dalla lotta per le medaglie, Elisa Lega.

In ambito maschile, vittoria schiacciante del neo campione mondiale Ludovico Fossali, cresciuto tra le file della società faentina ora passato al GS Esercito, che ha spesso duellato nelle categorie minori col nostro Stanislao Zama, oggi sesto.

Cambio di scena con il Boulder, per la precisione al Frasassi Climbing Festival di Serra S. Quirico (AN), dove la prima prova Open del Campionato Marche ha dato il via al percorso dei prossimi campionati giovanili.

Netta la vittoria di Alice Strocchi nell’U16F. Bene anche Sara Strocchi, quarta U14F. Nuove speranze per il futuro arrivano da una new entry, Lorenzo Turci, secondo alla sua prima gara U8M.