Cia-Conad lancia il concorso “Insieme da 60 anni”, primo premio un buono casa da 200mila euro

Fai la spesa e se sei fortunato vinci la casa dei tuoi sogni insieme a CIA-Conad. Prende il via il 12 settembre il concorso “Insieme da 60 anni”, una delle iniziative con cui la cooperativa di dettaglianti con sede a Forlì e negozi in tutta la Romagna ha deciso di festeggiare il proprio anniversario. Il primo premio è un buono fino a 200mila euro per l’acquisto di un immobile a scopo abitativo. In palio anche voucher per pacchetti vacanza nelle località più belle del pianeta e 60 cucine Ikea, una al giorno per tutta la durata del concorso. Il montepremi totale è di 443mila euro.

Possono partecipare tutti i clienti che nel periodo considerato (12 settembre – 10 novembre) effettuano una spesa di almeno 20 euro in tutti i negozi della rete di CIA-Conad che espongono il materiale pubblicitario del concorso. Per ogni spesa di almeno 20 euro nel periodo indicato, il cliente riceverà in aggiunta allo scontrino un cedolino con un PIN di 14 cifre da giocare, via web (lacasadeisogni.conad.it) oppure via SMS (320 2041991). Chi paga con Carta Insieme Più Conad Card o con una carta “La prepagata Conad” riceverà invece due PIN. Tutti i clienti che giocano i codici PIN possono concorrere all’estrazione dei premi giornalieri (cucine Ikea) e all’estrazione finale di uno dei 4 superpremi (1 buono casa e 3 buoni vacanze).

In aggiunta a questi premi, si possono vincere anche – oltre alla cucina – 500 euro di prepagate per fare la spesa nei negozi Conad, 1.000 euro di prepagate in aggiunta ai tre viaggi oppure una carta Ikea del valore di 15mila euro per l’arredamento, in caso di vincita del buono casa.

L’area geografica è quella delle province di Ancona, Belluno, Forlì-Cesena, Gorizia, Padova, Pesaro e Urbino, Pordenone, Ravenna, Rimini, Rovigo, Treviso, Trieste, Udine, Venezia e Repubblica di San Marino. Il primo dicembre 2019, in occasione della festa finale in programma per il sessantesimo di Conad, si conosceranno i vincitori dei 4 superpremi finali. Per partecipare all’estrazione dei premi in palio è obbligatorio conservare il cedolino che riporta il codice giocato, in originale e leggibile fino al 31 dicembre 2019.