Cotignola. “La musica per la musica” nel giardino dell’asilo Carlo Maria Spada

Venerdì 13 settembre, a partire dalle 19, presso il giardino dell’Asilo Carlo Maria Spada di Cotignola (corso Sforza 6) ex allievi e sostenitori si ritroveranno all’evento “La musica per la musica”, apericena aperto a tutti con pianobar di Cristian Giacomoni.

L’iniziativa ha lo scopo di finanziare il progetto di musica da realizzare con i bambini dello stesso asilo. L’evento si svolge in collaborazione con la Pro Loco di Cotignola e con il patrocinio del Comune di Cotignola, mentre aperitivo e buffet sono a cura dei ragazzi de “E’ Pastròcc”.

In caso di maltempo l’appuntamento si svolgerà presso il Circolo Campagnolo, in via Roma 46.

Per ulteriori informazioni e prenotazioni contattare, entro il 10 settembre, i numeri 347 0936460 (Elisa), 392 3408677 (Enrico) oppure scrivere a info@asilocarlomariaspada.it.