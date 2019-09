Anteprima MEI25 al Food Truck Festival di Castel Bolognese con tre giorni di musica

La tre giorni di Food Truck Festival di Castel Bolognese organizzata dal BOF si apre alla musica indipendente. Venerdì 13 settembre infatti saliranno sul palco per Anteprima MEI 25 gli Slavi Bravissime Persone. Si tratta di un Progetto sperimentale indie di grande successo dei musicisti Antonio Ramberti (Duo Bucolico), Marcello Jandu Detti (Supermarket, Giacomo Toni), Nestor Fabbri (Nobraino), Alfredo Portone (Supermarket, Giacomo Toni, Saluti Da Saturno, Jang Senato), il Pitone (Howbeatswhy), che si propongono di portare in giro per l’Italia e l’Europa una collezione di eccellenti brani, ingiustamente ignorati o dimenticati.

I live proseguiranno sabato 14 settembre con l’omaggio a Vasco Rossi e domenica 15 settembre con l’Omaggio ai Coldplay, realizzato dai musicisti di Artistation di Faenza. Tre appuntamenti imperdibili che aprono ai concerti del MEI con la struttura del BOF nata a Castel Bolognese che collaborerà con il MEI 25 che arriva a Faenza dal 4 al 6 ottobre.