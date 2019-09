Cervia. Al Mercato dei Sapori d’Europa l’elezione di Miss Straniera d’Italia

Il Mercato Europeo non è solo un evento enogastronomico. Ad arricchire il programma arriveranno le finaliste del concorso ‘Miss Straniera d’Italia’, Il concorso di bellezza dedicato alle ragazze straniere in Italia. Le concorrenti avranno la possibilità di far conoscere il loro paese d’origine sfilando con il loro vestito caratteristico.

La vincitrice sarà eletta sabato 14 settembre alle ore 21 presso l’hotel Roma (Viale Roma, 100). Durante la giornata di sabato, le Miss saluteranno la città a bordo di auto d’epoca per un giro panoramico.

In collaborazione con HERA e l’amministrazione comunale, per il terzo anno consecutivo quella cervese si conferma la tappa più amica dell’ambiente. Verranno distribuite stoviglie ecologiche in materiale biodegradabile che, una volta utilizzate e conferite nei contenitori dell’organico, diventeranno fertilizzante per il terreno.

Non a caso, nel circuito italiano dei mercati europei, che comprende venti appuntamenti in varie località, Cervia occupa un posto di primo piano per la qualità degli espositori presenti e per l’afflusso di pubblico.

Eventi culturali collaterali:

· In piazza Garibaldi è in programma una mostra di pittura di artisti romagnoli “Arte in Piazza” curata dall’Associazione Menocchio;

· Ai Magazzini del Sale sarà possibile ammirare l’esposizione di illustrazioni “Correva l’anno 1926” di A. Beltrame e la mostra di pittura diPietro Bartolini.

· Nella sala Rubicone saranno allestite due mostre curate da “Circolo Fotografico Cervese” e dal “Gruppo fotografico cervese”. entrambe realizzate in collaborazione con il gruppo Sei di Cervia se.

Gli stand resteranno aperti fino alle ore 24.00, pronti ancora una volta ad accogliere i visitatori per gli acquisti o anche solo per una degustazione.