Corso di Medicina. Alfieri Fondazione Cassa: “partirà dal 2020/21. A Ravenna 100 studenti”

Importanti novità per il Corso di Medicina a Ravenna. Nella giornata di mercoledì 11 settembre si è tenuto a Bologna, nella sede del Rettorato, un incontro per definire le prossime tappe del grande progetto che prevede l’attivazione del corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia, a Ravenna. Negli uffici di Via Zamboni, il Magnifico Retore Francesco Ubertini ha incontrato Ernesto Giuseppe Alfieri, Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna, Lanfranco Gualtieri, Presidente della Fondazione Flaminia e il Sindaco di Ravenna Michele di Pascale.

“Ho piacere che si sappia che riusciremo a portare a termine questo progetto, lanciato proprio dalla Fondazione Cassa, solo pochi mesi fa – ha commentato Ernesto Giuseppe Alfieri, Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna -. Riteniamo infatti che l’attivazione del Corso di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia porterà alla nostra città un duplice beneficio: circa 100 nuovi studenti (questo il numero di posti previsti), e una crescita per la sanità ravennate. Il nostro ospedale diventerà un policlinico con 27 docenti che giornalmente lavoreranno e opereranno nei reparti del Santa Maria delle Croci. Questo significa, per la popolazione ravennate, una crescita di un servizio fondamentale.”

Alfieri conferma che l’avvio del corsi è previsto per l’inizio dell’anno accademico 2020/21: “fra un anno la Facoltà di Medicina sarà a Ravenna, dove sarà attivato un corso così come a Forlì.”

Rispetto alle sedi, Alfieri ha ribadito ciò che già era stato dichiarato a giugno, in occasione della visita ispettiva da parte dell’Alma Mater: “Verrà costruito un nuovo edificio attiguo al Cmp, nell’area ospedaliera del Santa Maria delle Croci, dove vi saranno aule e laboratori didattici e di ricerca. Per gli studenti sarà molto comodo perchè avranno le aule della facoltà vicine all’ospedale” prosegue Alfieri.

“In attesa della realizzazione, le istituzioni del territorio coinvolte nel progetto metteranno a disposizione, in via temporanea, alcune sedi del centro storico: la sala Bandini della Cassa di Risparmio di Ravenna, la sala Nullo Baldini del palazzo della Provincia, la sala Severino Ragazzini del Centro dantesco dei Frati minori conventuali di Ravenna e alcune aule del Palazzo del Congressi e l’aula magna di Palazzo Corradini” – prosegue il Presidente della Fondazione Cassa. Anche per le aule che ospiteranno i laboratori, il presidente Alfieri assicura che verrano trovate della adeguate soluzioni, benchè temporanea: in parte ospitati a Palazzo Corradini e a Scienze Ambientali.

“L’incontro di ieri è stato molto positivo – conclude Alfieri -. Ora siamo solo in attesa di formalizzare i relativi impegni che dovremo prendere nei confronti dell’Ateneo. Entro la fine del 2019 ritengo che potrebbe essere ufficializzata questa magnifica notizia per la nostra città”.