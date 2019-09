Faenza, contributi per acquisto libri di testo per studenti scuole secondarie, domande dal 16 settembre

Anche quest’anno la Regione Emilia-Romagna mette a disposizione degli studenti di scuola secondaria di primo e secondo grado dei contributi per l’acquisto dei libri di testo per l’anno scolastico 2019/2020. Le domande per accedere ai contributi vanno presentate a partire da lunedì 16 settembre prossimo fino alle ore 18.00 del 31 ottobre 2019.

Come negli ultimi anni le domande – effettuate da uno dei genitori o da chi rappresenta il minore o dallo stesso studente se maggiorenne – vanno presentate esclusivamente online, utilizzando l’applicativo disponibile all’indirizzo internet: http://scuola.er-go.it.

Nella presentazione della domanda l’utente può essere assistito gratuitamente dai Centri di assistenza fiscale (Caf) convenzionati con l’Azienda regionale ER.GO, il cui elenco è pubblicato nel sito: http://scuola.er-go.it.

I rimborsi riguardano gli alunni iscritti alle scuole secondarie di primo e secondo grado (medie e superiori) appartenenti a nuclei famigliari con un valore Isee 2019 in corso di validità rientrante nelle due seguenti fasce: fascia 1 fino a 10.632,94 euro, fascia 2 da 10.632,95 fino a 15.748,78 euro.

Da quest’anno è stata introdotto un limite di età di 24 anni per gli studenti per i quali si chiede il contributo.

Nello scorso anno scolastico nel solo territorio faentino sono state 345 le domande di contributo accolte, per un importo complessivo di circa 67 mila euro.

Le famiglie interessate, oltre ad acquisire l’attestazione Isee 2019, devono collegarsi al sito Inps – “Servizi on line” e compilare la Dichiarazione sostitutiva unica (Dsu) on line, avere un indirizzo e-mail e un numero di cellulare con sim attivata in Italia.

Per ottenere l’Isee ci si può rivolgere ai Centri di assistenza fiscale (Caf), o alle sedi Inps presenti nel territorio, oppure procedere per via telematica collegandosi al portale dell’Inps.

Ulteriori informazioni nella home page del sito internet del Comune di Faenza www.comune.faenza.ra.it e in quella dell’Unione della Romagna faentina www.romagnafaentina.it