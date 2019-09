In gita tra le cantine e l’antica torre: a Oriolo dei Fichi di Faenza torna il Trat-Tour

Torna sabato 14 settembre il Trat-Tour tra le cantine di Oriolo dei Fichi. Per il secondo sabato di settembre il tour panoramico tra le cantine del territorio potrà contare su un servizio di bus navetta gratuito dalla stazione di Faenza fino alla Torre di Oriolo e ritorno. La navetta partirà in direzione Oriolo ogni ora o mezz’ora con fermata intermedia in via Oberdan davanti al parcheggio di Piazzale Pancrazi; la prima partenza sarà alle 10.30, l’ultima alle 21.30. Dalla Torre di Oriolo verso Faenza la prima corsa sarà alle 11, l’ultima alle ore 22. Gli orari completi sono disponibili sulla pagina Fb della Torre di Oriolo.

Dalle ore 11 alle 19 con partenza alla Torre di Oriolo un carro panoramico trainato da un trattore porterà adulti, bambini e famiglie in un tour tra le cantine (Leone Conti, Spinetta, Ancarani, San Biagio Vecchio, La Sabbiona e Poderi Morini)e l’antica torre medievale. Il punto di ritrovo sarà il parcheggio nel parco della Torre di Oriolo: da qui ogni 45 minuti ci sarà una partenza. Chi vorrà potrà anche spostarsi da una cantina all’altra percorrendo a piedi alcuni tratti panoramici segnalati da cartelli.

Durante il Trat-tour (il cui costo è di 2 euro a persona) i passeggeri potranno fermarsi presso le cantine per ascoltare direttamente dai vignaioli riti e segreti della vendemmia, degustare calici di vini del territorio e acquistare bottiglie. Presso la Torre di Oriolo sarà allestito un punto ristorazione che dalle ore 12 fino alle 22 proporrà specialità e piatti tipici preparati con i prodotti delle colline di Oriolo e un punto vendita dove sarà possibile assaggiare e acquistare i prodotti dell’Associazione.

Per info: tel. 333 3814000