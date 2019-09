Viva Dante 2019. Dante per grandi e piccini con la Fondazione RavennAntica

Nell’ambito del ricco programma VIVA DANTE 2019 la Fondazione RavennAntica, per rievocare il viaggio del Sommo Poeta attraverso l’arte musiva, organizza attività per adulti e bambini presso il Museo Tamo, in via Rondinelli 2, a Ravenna.

Gli incontri per i ragazzi, di età compresa tra i 6 e i 12 anni, si svolgono nelle giornate di sabato 14, 21 e 28 settembre alle ore 16 e prevedono stimolanti visite guidate alla sezione Mosaici tra Inferno e Paradiso, allestita nei chiostri di Tamo.

Per arricchire l’esperienza sono previsti anche laboratori didattici ispirati al cammino compiuto dal Sommo Poeta: sabato 14 i ragazzi realizzeranno un mosaico ispirato alla sua figura, sabato 21 lo spunto per il mosaico sarà tratto dalle figure mitologiche della Divina Commedia mentre sabato 28 i ragazzi potranno realizzare con il mosaico le stelle del celebre verso «e quindi uscimmo a riveder le stelle».

Evento a cura della sezione didattica di RavennAntica. Tariffa: € 6 a partecipante (accompagnatori gratuiti). Prenotazione obbligatoria tel 0544 213371 int 1.

Gli incontri rivolti agli adulti, invece, si articolano nelle giornate di sabato 14 e 28 settembre alle ore 16.30, con I simboli nei mosaici, una visita guidata alla sezione Mosaici tra Inferno e Paradiso completata da un laboratorio esperienziale di mosaico che utilizza tessere di smalto e marmo. Attraverso un procedimento guidato i partecipanti realizzeranno un simbolo presente nelle raffigurazioni musive dei monumenti di Ravenna. Attività gratuita inserita nel progetto “Ravenna per mano”. Prenotazione obbligatoria tel. 0544-213371 int. 1.

Per informazioni: www.parcoarcheologicodiclasse.it