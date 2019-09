Faenza, Life vest under your seat di Fabio Ricciardiello alla Chiesa di Santa Maria dell’Angelo

LIFE VEST UNDER YOUR SEAT è un progetto espositivo ideato da Fabio Ricciardiello, artista e fotografo partenopeo di base a Milano, la cui carriera ultraventennale lo ha visto protagonista di un’interessante ed eclettica ricerca, affidata all’immagine ed alla materia, alla loro interazione, legata al concetto chiave del simbolo, quale icona rivelatrice di messaggi metaforici profondi.

LIFE VEST UNDER YOUR SEAT, mostra promossa dal Museo Diocesano di Faenza e curata da Giovanni Gardini, vice-direttore del Museo, con un contributo critico di Azzurra Immediato, storica e critica d’arte, si propone come apice della residenza d’artista svolta da Fabio Ricciardiello, la scorsa primavera, al FACC, Faenza Art Ceramic Center.

La mostra, ospitata nell’antica cappella della Chiesa di Santa Maria dell’Angelo, scelta dall’artista secondo i termini di una relazione tra le sue opere e lo spazio, rivela una sorta di simbiosi attraverso la quale Fabio Ricciardiello offre uno spaccato della propria poetica, della riappropriazione del dialogo con la materia, la ceramica, secondo una lavorazione inusuale, peculiare, frutto di una sperimentazione tale da aver generato un sorprendente risultato che, tuttavia, non si intende come esercizio di stile, bensì come percorso artistico teso ad un messaggio di gioia.

Le opere, entrate nella cappella sino a divenirne parte integrante, accompagneranno i visitatori in un cammino, svolto tra immagini sacre, nell’ambito di una contestuale narrazione allegorica e universale, il cui titolo LIFE VEST UNDER YOUR SEAT, genera, sin da subito, una riflessione contro la banalità del nostro tempo.

Opening: sabato 14 settembre ore 18.00

Apertura al pubblico: dal 15 al 21 settembre 2019 / ingresso gratuito / orario: martedì 17, giovedì 19, sabato 21 settembre 2019 dalle 10.00 alle 12.00 / Per informazioni: 340-3365131.