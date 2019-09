Fira di Sett Dulur. Ultimi tre giorni per visitare la mostra di Tommaso Martines a Russi

Come da tradizione, alla Fira dei Sette Dolori a Russi, si tiene la mostra dell’artista Tommaso Martines. Inaugurata nei giorni scorsi, l’allestimento sarà visibile ancora per tre giorni. Disegni e dipinti sono esposti in via Giordano Bruno 1 a Russi (angolo con piazza Farini).

Questi gli orari di apertura: dalle 17 alle 19,30 e dalle 20,30 alle 22,30/23,30, con cortiletto interno sala fumatori, vinello, musica e tanta atmosfera dal sapore ‘ottocentesco’.