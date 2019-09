OpenAir #OpenMind. “Le migliori idee vengono all’aria aperta”, atto conclusivo a Faenza

Domenica 15 settembre dalle ore 17 il podere di San Bernardino (Via Monte di Pietà, Faenza) ospiterà l’evento conclusivo del progetto #OpenAir #OpenMind – “Le migliori idee vengono all’aria aperta”, un programma di eventi, attività e incontri per giovani, famiglie e bambini promosso nel corso dell’estate dal Contamination Lab, pre-incubatore di idee imprenditoriali della Fondazione Banca del Monte e Cassa di Risparmio Faenza.

Il programma della serata offrirà una festosa vetrina di espressione e racconto della creatività del territorio: alle ore 17, un “Dialogo sull’innovazione” su tematiche di agricoltura, cibo e tecnologia, in cui start-up e aziende romagnole si confronteranno presentando esperienze virtuose di agricoltura e apicoltura guidate da principi di sostenibilità ambientale, food innovation e imprenditoria sociale. Alle ore 18, presentazione della mostra fotografica “Riguardo – Visioni del territorio”, in un dialogo a cura dell’associazione Atelier Be con fotografi faentini (Marco Piffari, Sonia Formica, Fototeca Manfrediana) sul proprio viaggio personale nel territorio, che diventa protagonista e non solo scenografia. Dalle ore 17, laboratori di pratica filosofica per adulti e laboratori creativi per bambini e famiglie sulla realizzazione di oggetti con erbe palustri. Infine, alle ore 19.30, concerto del talentuoso cantautore romagnolo Giacomo Toni, durante l’aperitivo e cena a cura di Frankie Fiorentini di Faenza.

Proseguendo il progetto di animazione e rigenerazione temporanea iniziato nel corso degli ultimi due anni, le attività promosse dal Contamination Lab della Fondazione Banca del Monte e Cassa di Risparmio Faenza a San Bernardino (Poderi del Monte) stanno contribuendo a trasformare un’area verde di grande valore storico e paesaggistico, alle porte della città, in un luogo di aggregazione, creatività e immaginazione, orientato a principi di sperimentazione imprenditoriale, innovazione sociale e sostenibilità ambientale.

Per ulteriori informazioni: www.fondazionemontefaenza.it, www.fb.com/SanBernardinoFaenza