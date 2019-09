Scuola Pescarini di Ravenna e Faenza, ripartono i corsi per 205 aspiranti idraulici, elettricisti e meccanici

Lunedì 16 settembre, la Scuola Angelo Pescarini Arti e Mestieri di Ravenna e Faenza riaprirà i battenti agli oltre duecento allievi che frequenteranno nelle due sedi, Ravenna (134) e Faenza (71), i corsi professionali gratuiti a qualifica: operatore meccatronico dell’autoriparazione (39), operatore impianti termoidraulici (76) e operatore impianti elettrici (75). Lo stesso giorno, inizieranno l’anno scolastico anche gli iscritti al corso per tecnico della domotica (15).

La Scuola registra quest’anno 117 nuovi allievi, in leggero aumento rispetto ai 102 dell’anno 2018, distribuiti pressoché in modo omogeneo in tutti i quattro corsi. Dedicati a tutti i ragazzi tra i 15 e i 18 anni che desiderano intraprendere un mestiere pratico in ambito meccanico, termoidraulico ed elettrico, i corsi fanno parte del catalogo permanente della Scuola e sono approvati dalla Regione Emilia – Romagna e cofinanziati tramite il Fondo Sociale Europeo. Per gli allievi che provengono da zone extraurbane è previsto il rimborso spese del trasporto, mentre la dotazione antinfortunistica è interamente fornita dalla Scuola. Inoltre, è prevista una visita medica gratuita per idoneità al lavoro.

Proseguono anche i corsi dedicati agli adulti: partirà a novembre un nuovo corso a pagamento per Operatore Socio Sanitario, della durata di mille ore nell’arco di un anno. Sono aperte le iscrizioni: tel. 0544-687348 / 0544-687341.

Per le persone in cerca di lavoro vengono riproposti i corsi brevi e gratuiti che consentono di apprendere a livello base le seguenti materie:Informatica: impara ad usare il Pc (16 ore), Web e posta elettronica (16 ore), Office e i sistemi operativi free license (32 ore), Word (16 ore), Excel (16 ore), Autocad, Photoshop e Illustrator, i nuovi linguaggi di comunicazione. Lingue straniere: Inglese livello base (32 ore), Inglese intermedio (32 ore), conversare in lingua inglese (16 ore). Spagnolo livello base (32 ore), Spagnolo intermedio (32 ore), conversare in lingua spagnola (16 ore). Tedesco livello base (32 ore), Tedesco intermedio (32 ore), conversare in lingua tedesca (16 ore). Francese livello base (32 ore), conversare in lingua francese (16 ore). Russo livello base (32 ore), conversare in lingua russa (16 ore). Soft Skills: Pillole di efficacia (8 ore), pillole di comunicazione (8 ore). Cercare lavoro: come gestire il tempo e pianificare le attività (12 ore).

Il processo di selezione e il colloquio: come affrontarli e superarli (12 ore). Empowerment: crescita personale e professionale (16 ore). Soft Skills: le competenze trasversali che servono in azienda (16 ore). Sicurezza in azienda: Safety e gestione dei comportamenti (8 – 12 – 16 ore)

Per informazioni: Scuola Angelo Pescarini Arti e Mestieri – centralino 0544-687311 – www.scuolapescarini.com.