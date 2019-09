Gli americani Pow! attesi al Moog di Ravenna

Martedì 17 Settembre 2019, a partire dalle 21.45 si esibiranno al Moog di Ravenna gli statunitensi Pow! Il trio californiano ed il loro tripudio di fuzz e sonorità acide ad alta intensità arriverà in Italia a settembre in chiusura del tour europeo a supporto del loro recente quarto album, “Shift”, realizzato dalla Castle Face Records di John Dwyer, frontman degli Oh Sees.