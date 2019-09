Il Ministero delle infrastrutture nomina il commissario dell’Adsp di Ravenna: è Paolo Ferrecchi

È ufficiale: il commissario dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centro-Settentrionale sarà Paolo Ferrecchi. Lo ha stabilito un decreto firmato oggi, lunedì 16 settembre, dalla Ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti Paola De Micheli.

La nomina avviene a seguito del provvedimento emesso lo scorso 9 settembre dall’Autorità giudiziaria di interdizione dai pubblici uffici dei vertici dell’Autorità portuale.

“Ringrazio la ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti Paola De Micheli, per la tempestività e la celerità con la quale ha provveduto alla nomina del commissario dell’Autorità portuale di Ravenna – ha commentato il sindaco di Ravenna, Michele de Pascale -. Al netto delle vicende giudiziarie e della loro evoluzione nelle prossime settimane, era assolutamente necessario dare immediatamente una guida all’Autorità portuale con piena possibilità di poteri, sia per dare continuità al progetto dell’Hub portuale, per affrontare vicende cogenti come quella della Berkan B, ma anche per garantire la gestione e la manutenzione ordinaria dei fondali, gli adempimenti che riguardano il lavoro portuale e tutte le altre scadenze quotidiane”.

“La scelta è ricaduta sull’ingegner Paolo Ferrecchi – continua de Pascale – e come comunità non possiamo che accoglierla con grande favore, conoscendone la serietà, la professionalità e la competenza dimostrate in questi anni alla direzione dell’area Infrastrutture della Regione Emilia Romagna”.

“L’ingegner Ferrecchi – conclude il sindaco – ci ha accompagnato in tutte le fasi del progetto di Hub portuale, ne conosce le opportunità per tutta l’economia regionale, dunque lo ringraziamo di cuore per aver dato disponibilità a gestire questa fase difficile e lo accogliamo a Ravenna con un grandissimo benvenuto”.