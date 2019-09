Lugo: gli auguri dell’amministrazione comunale per l’inizio dell’anno scolastico

Il sindaco Davide Ranalli attraverso un video, l’assessore alla Scuola Luigi Pezzi con una visita alle elementari di San Bernardino: l’Amministrazione comunale di Lugo esprime gli auguri di buon inizio anno scolastico a studenti, insegnanti e genitori.

“Oggi è un giorno importante per gli studenti di Lugo – ha commentato il sindaco Davide Ranalli in un video -. Questo primo giorno di scuola per alcuni è un vero inizio, per altri il proseguimento di un percorso. A nome di tutta l’Amministrazione comunale voglio augurare un buon inizio di anno scolastico ai nostri ragazzi, alle dirigenti scolastiche, al personale docente e non docente e ai genitori”.

Inoltre, l’assessore Luigi Pezzi lunedì 16 settembre, in occasione del primo giorno scuola, ha fatto visita alla scuola elementare Marconi di San Bernardino, portando gli auguri di buon inizio da parte dell’Amministrazione comunale. Per l’occasione l’assessore Pezzi ha anche regalato alla scuola le bandiere italiana ed europea.