Nuova sede per la biblioteca “Fuori…legge” di Piangipane

Martedì 17 settembre 2019 alle ore 10 si terrà l’inaugurazione della nuova sede in piazza XXII Giugno 9 a Piangipane. Si tratta di un edificio di proprietà del Comune di Ravenna, adiacente alle scuole elementare Balella e media Casadio, con le quali la struttura condivide il giardino.

La cerimonia avverrà alla presenza, tra gli altri, del sindaco Michele de Pascale e degli assessori alla Cultura Elsa Signorino, all’Istruzione Ouidad Bakkali e al Decentramento Gianandrea Baroncini. Per l’apertura della biblioteca comunale è stata fondamentale la collaborazione degli operatori culturali, del mondo delle associazioni e del volontariato, di singoli cittadini, dell’istituto comprensivo Valgimigli e dei suoi dirigenti, Giancarlo Frassineti prima e Antonella Burzo ora.

Anche loro parteciperanno all’inaugurazione, così come Patrizia Ravagli e Maurizio Tarantino, presidente e direttore dell’Istituzione Biblioteca Classense. Non mancherà, inoltre, Edgardo Canducci, presidente del consiglio territoriale di Piangipane. La nuova sede della biblioteca di Piangipane è stata allestita anche grazie al sostegno finanziario della Regione Emilia-Romagna attraverso l’Ibc (Istituto per i beni artistici culturali e naturali).

Lo scrittore bibliotecario Fabio Stassi proporrà un intervento dal titolo “La lingua salvata delle biblioteche”. Si esibirà il trio musicale composto da Christian Ravaglioli, Francesco Cimatti e Luca Balbi dell’associazione Arte Teatro Socjale di Piangipane. I ragazzi e le ragazze delle scuole primaria Balella e secondaria Casadio saranno protagonisti del flash mob LeggiAMO.

Il taglio del nastro darà il via ad una serie di letture, laboratori e incontri dedicati a tutta la comunità, che si protrarranno per tutto il mese di settembre. I primi si svolgeranno martedì stesso, nel pomeriggio: alle 15 “Musica per voi” insieme alla scuola di musica e teatro Arte Teatro Socjale di Piangipane (dedicato a ragazzi e ragazze dai 6 ai 13 anni) e alle 16 “L’incredibile storia di Lavinia”, letture dal libro di Bianca Pitzorno e a seguire laboratorio di manualità creativa “Il mio anello magico: cosa vorrei che facesse” a cura di Associazione Fatabutega.