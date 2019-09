Al Teatro dei Filodrammatici di Faenza ufficializzato il cartellone della nuova stagione

Al Teatro dei Filodrammatici è stato ufficializzato il cartellone della nuova stagione. Introduce la stagione il 4, 5 e 6 ottobre Maria Stella, che anticipa il classico avvio con il Bota Sò 2019, previsto dal 18 al 20 ottobre. Si prosegue con due compagnie ospiti: Cvi de Funtanò con Prema che vega zò e sol saranno in scena l’ultimo fine settimana di ottobre, mentre la Compagnia del Borgo porterà S’a sò amalè al sò pu mè dall’8 al 10 novembre.

Da sabato 23 novembre andrà in scena Sarto per Signora ad opera dei giovani della Filodrammatica Berton, e a dicembre gli Amici del teatro di Cassanigo partiranno con la nuovissima Nadel a cà ‘d Tugnon.

A San Silvestro la Berton andrà in trasferta come di consueto al Teatro Masini, poi di nuovo ai Filodrammatici con lo spettacolo Al ciamarè Benvenuto! che ha riscosso un bel successo nella passata stagione.

La Filodrammatica Berton giocherà quindi in casa nelle settimane successive, con A volte la cicogna e La moj de s-ciuparen.

Non mancheranno i lunedì di approfondimento sul dialetto con i Lon ad merz nel mese di marzo 2020, e gli spettacoli di chiusura dei laboratori.

Prenotazioni come sempre presso

– Negozio “La Mimosa” Corso Saffi 48, Faenza, Tel. 0546 22616 – Chiuso il mercoledì.

– Teatro dei Filodrammatici, nelle sere di spettacolo dalle 20.00 alle 20.30, Tel. 0546 699535.

Biglietto Unico € 7,00

Tutte le informazioni sul sito www.filodrammaticaberton.it