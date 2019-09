Casola Valsenio, gli auguri dell’Amministrazione comunale per il nuovo anno scolastico

Pubblichiamo la lettera di buon inizio anno scolastico inviata dall’Amministrazione comunale agli operatori della scuola e agli studenti di Casola Valsenio.

L’estate volge a termine e il nuovo anno scolastico è iniziato. Come Amministrazione comunale desideriamo rivolgere a tutti voi un sincero e affettuoso augurio di buon anno scolastico e di buon lavoro, un augurio rivolto a chi prosegue il proprio percorso e a chi, per la prima volta, entra a far parte quest’anno di questa grande comunità educativa. Uniamo inoltre un augurio di benvenuto al nuovo dirigente scolastico, il dottor Antonio Cavaliere con il quale siamo certi di instaurare un rapporto di collaborazione, fiducia e rispetto.

Crediamo che la crescita di talento e cultura che la scuola è in grado di fare emergere siano gli ingredienti per poter superare una lunga crisi economica e il sentimento di disaffezione che sta sempre più prendendo piede nella nostra società.

Vogliate perciò, care ragazze e cari ragazzi, affrontare questo nuovo anno scolastico con passione, curiosità e voglia di divertirvi e soprattutto vogliate porre grande fiducia nella guida che saranno per Voi le/i vostre/i insegnanti.

Il primo giorno di scuola è di anno in anno un crescendo di emozioni, aspettative, piccole paure e grandi speranze; stati d’animo che hanno un sapore diverso a seconda che siano vissuti davanti o dietro la cattedra, ma in ogni caso rappresentano la parte viva e umana di questa esperienza…

Care/i ragazze/i e care/i insegnanti, fate tesoro di questi sentimenti e metteteli a frutto come, ne siamo certi, avete sempre fatto egregiamente nel corso di tutti questi anni. Da parte nostra, come Amministrazione Comunale, vogliamo confermare la nostra promessa di prestare la massima attenzione alla scuola facendo il possibile per garantire qualità, sicurezza e innovazione, facendo del dialogo e dell’ascolto le basi fondamentali del nostro rapporto, convinti che il confronto sia uno dei principali strumenti per un continuo miglioramento.

Rinnoviamo quindi a tutte/i i nostri migliori auguri di buon anno scolastico, con la speranza di un futuro che possa portare al nostro Paese maggiori risorse da poter investire sulle nostre nuove generazioni!

Buon anno scolastico e che l’entusiasmo della scoperta vi accompagni sempre!

La lettera è firmata da Giorgio Sagrini Sindaco e da Marco Unibosi e Sara Acerbi Assessore e Consigliera delegati alla Pubblica Istruzione.