Il percorso di Bagnacavallo per ospitare iniziative culturali per Dante 2021

Citata nel quattordicesimo canto del Purgatorio, Bagnacavallo ha avviato un percorso per ospitare alcune iniziative culturali di respiro internazionale dedicate in particolar modo ai giovani e realizzate in collaborazione con Dante2021, il festival dedicato all’autore della Commedia, che si svolge da vari anni a Ravenna.

Se ne è parlato nel corso di un incontro, svoltosi nei giorni scorsi in municipio con il professor Carlo Ossola, docente al Collège de France e presidente del Comitato nazionale per le celebrazioni del settecentesimo anniversario della morte di Dante, e con il direttore artistico di Dante2021, Domenico De Martino. Ossola era già stato ospite in città nell’aprile scorso con un evento dedicato a Tomaso Garzoni in occasione dell’apertura del Ridotto del Teatro Goldoni.

Accanto al sindaco Eleonora Proni e all’assessore alla Cultura Monica Poletti erano presenti per il Comune Raffaella Costa, capo Area Cultura, Comunicazione e Partecipazione, Patrizia Carroli dell’Archivio storico e Francesca Benini dell’Ufficio Cultura.

“La citazione della nostra città nella Divina Commedia non pensiamo sia un caso – commentano il sindaco Eleonora Proni e l’assessore Monica Poletti – Bagnacavallo è sempre stata un crocevia non soltanto dal punto di vista economico ma soprattutto da quello intellettuale, artistico e culturale. Il patrimonio che custodiamo nei nostri istituti culturali ne è un’indiscutibile testimonianza. Desideriamo perciò entrare nel programma di eventi che celebreranno il settecentesimo anniversario della morte di Dante e per questo nei prossimi mesi lavoreremo con il professor Ossola e con la direzione di Dante2021 per elaborare assieme i progetti per Bagnacavallo”.