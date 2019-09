Bagnacavallo. Alla scoperta dei grandi alberi del territorio in bicicletta

Oltre cinquanta persone hanno partecipato, domenica 15 settembre 2019 a “Inalberiamoci in bici – Gli alberi difensori della salute per il clima”. In bicicletta, sono state accompagnate alla scoperta dei grandi alberi del territorio bagnacavallese.

Magnolie, pioppi bianchi e neri, aceri, platani, noci: sono stati undici, di tante varietà diverse, gli alberi ammirati lungo il percorso.

Erano presenti il vicesindaco Ada Sangiorgi e l’assessore all’Ambiente Caterina Corzani, rappresentanti del Comitato Genitori e di Tutti per la scuola, insegnanti e studenti dell’Istituto comprensivo Berti.

Il percorso è partito dal parco delle Cappuccine e si è poi snodato prima nel centro e successivamente nelle campagne di Bagnacavallo. Grazie all’aiuto di esperti, i partecipanti hanno potuto non soltanto ammirare la maestosità degli alberi, ma anche confrontarne dal vivo le caratteristiche.