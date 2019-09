Fabrizio Lolli (Gruppo misto Lugo): “Seguirò Matteo Renzi ed il suo progetto politico”

Sono uscito dal gruppo consigliare del Partito Democratico già a fine luglio e oggi guardo con interesse al progetto politico di Matteo Renzi. Ho iniziato ad essere un suo sostenitore dopo la sconfitta alla primarie del 2012, ho sempre portato avanti le sue proposte politiche all’interno del PD locale mantenendo un atteggiamento moderato nel rispetto della carica di Assessore che ho rivestito dal 2014 al 2019, sostenendo sempre il Sindaco Ranalli anche se avevamo orientamenti diversi durante i congressi di partito.

Una scelta importante per la quale ho riflettuto 24 ore dopo l’annuncio di Matteo Renzi, non è facile voltare pagina e non lo faccio contro o a dispetto di qualcuno, seguo il mio entusiasmo con la convinzione che questa nuova proposta politica porterà beneficio alla nostra comunità ed al nostro paese.

Sono iscritto al gruppo misto del Consiglio Comunale di Lugo e del Consiglio dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna, sono classificato come parte della minoranza ma non mi ritengo per forza consigliere di opposizione, lavorerò e voterò per portare avanti le proposte che ho contribuito a costruire negli ultimi anni e per lanciarne delle nuove.

Qualche altro esponente politico del nostro territorio ha già fatto “outing” penso ad esempio a Roberto Fagnani a Ravenna, altri faranno il passo nei prossimi giorni, cercheremo di creare una rete di collaborazioni a disposizione di chi vorrà partecipare. Capisco e apprezzo chi, pur avendo simpatie renziane, per senso di responsabilità continuerà a svolgere la propria attività istituzionale restando all’interno del PD per garantire il buon governo delle amministrazioni locali.

È in attivazione un comitato Azione Civile anche a Lugo, sarà visibile su www.comitatiazionecivile.it, invito le persone ad iscriversi ed a portare la loro energia, mi rivolgo soprattutto a coloro che si sono allontanati dalla politica o che si vogliono impegnare per la prima volta, io ci sono, anche per fornire informazioni.

Fabrizio Lolli