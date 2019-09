Insegnare l’arte alla scuola primaria: un corso di formazione per insegnanti a Massa Lombarda

Giovedì 19 e venerdì 20 settembre, l’assessorato alla Cultura del Comune di Massa Lombarda e Arte.na organizzano un corso di formazione dedicato alla didattica dell’arte.

Il corso di formazione si propone di introdurre le metodologie e le motivazioni per una didattica dell’arte nella relazione educativa della scuola primaria. Durante le lezioni si toccheranno diversi temi, come la tendenza dell’essere umano, bambino e adulto, a ricercare la bellezza in ogni sua forma e apparizione, in particolare nell’opera d’arte.

Si prenderanno in considerazione le diverse tecniche artistiche e l’importanza della ricerca e della poetica degli artisti visivi moderni e contemporanei. Attraverso la presentazione e la sperimentazione di esempi specifici e percorsi pratici, si tenterà di rispondere ad alcuni interrogativi che riguardano la bellezza nell’arte e come legare quest’ultima al processo educativo-didattico.

Il corso, riservato agli insegnanti della scuola primaria, cercherà di offrire nuovi strumenti e modalità di lavoro attraverso lo sviluppo di temi e percorsi multidisciplinari, in uno spazio di esperienza in cui l’arte visiva diventa protagonista, per una possibilità di rinnovamento della relazione con il circostante e con l’altro.

Il corso si articola in due incontri di due ore ciascuno, uno a carattere teorico e uno pratico, in programma rispettivamente al centro culturale “Carlo Venturini” e negli spazi della Scuola d’Arte e Mestieri di Massa Lombarda.

Il corso, in collaborazione con il Comune di Massa Lombarda, è a cura di Associazione culturale Arte.Na.